Российская чемпионка мира по сноуборду отказалась менять гражданство

«Менять спортивное гражданство точно не планировала. Даже не рассматривала такой исход событий. Поддерживаю ли наших спортсменов, выступающих под нейтральным статусом? Это выбор каждого спортсмена. Как спортсмен для себя выбрал, так и правильно» — приводит слова Надыршиной «Советский спорт».
Напомним, что в конце сентября 2024 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца сезона-2024/25.
Сейчас Софии Надыршиной 21 год. В 2021 году, участвуя в чемпионате мира, девушка завоевала золото в параллельном слаломе и серебро в параллельном гигантском слаломе. Также на её счету две победы на этапах Кубка мира.
Ранее стало известно, что своё спортивное гражданство сменила российская прыгунья с шестом Парвина Аминжанова. Теперь спортсменка будет выступать за Таджикистан. О смене статуса 20-летней прыгуньи стало известно в её профиле на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).