Новые законы для участников СВО в Иркутске

В начале 2025 года вступили в силу изменения о многие законы Иркутской области. Часть из них касаются поддержки участников СВО и их семей. Подробнее о новшествах в региональном законодательстве читайте в материале irk.aif.ru.
300 тысяч вместо участка.
Ранее в Иркутской области приняли законопроект, который даёт право участникам СВО и их семьям право на получение бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
Однако после вступления этой нормы в силу оказалось, что некоторые получатели поддержи сталкиваются с трудностями. Например, они не имеют возможности получить землю, например, в Иркутском и Ольхонском районе. В первом случае сложности связаны с плотной застройкой, во втором — с расположением муниципалитета в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
В региональном парламенте предложили ввести для военнослужащих и их семей возможность обменять право на получение бесплатного земельного участка на денежную выплату в размере 300 тысяч рублей. Аналогичную возможность ранее ввели также для многодетных семей.
Законопроект вступил в силу с 1 января 2025 года. Воспользоваться мерой поддержки могут ветераны боевых действий, участвовавшие в СВО, семьи погибших или получивших хранения участников СВО, обладатели специальных званий полиции, служащие или проходившие службу в Нацгвардии РФ, а также добровольцы.
Наградят за помощь.
Также с 1 января 2025 года в Иркутской области вступил в силу закон о введении нового знака общественного поощрения «За поддержку участников специальной военной операции». Его будут от имени главы региона вручать тем, кто осуществлял общественную деятельность для поддержки участников СВО. Ожидается, что ежегодно медалью будут награждать не более 500 человек.
Волонтёры оказывают участникам СВО самую разную поддержку: организуют благотворительный сборы средств на закупку всего необходимого, отправляют военнослужащим одежду, обмундирование, беспилотники, тепловизоры и даже мотоциклы и автомобили.
Помогут всем.
Также накануне Нового года в Иркутской области на законодательном уровне расширили список категорий военнослужащих, которые имеют право на соцподдержку.
По инициативе губернатора в список категорий, имеющих право на поддержку со стороны региона, включили также военнослужащих, которые находятся на территории Курской, Брянской и Белгородской областей. Напомним, что областным законом предусматриваются социальные выплаты участникам СВО, получившим увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание. Также деньги выплачивают членам семей погибших военнослужащих.