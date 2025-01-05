Новые законы для участников СВО в Иркутске

Также с 1 января 2025 года в Иркутской области вступил в силу закон о введении нового знака общественного поощрения «За поддержку участников специальной военной операции». Его будут от имени главы региона вручать тем, кто осуществлял общественную деятельность для поддержки участников СВО. Ожидается, что ежегодно медалью будут награждать не более 500 человек.