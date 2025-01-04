Жителей Башкирии предупредили о сильном снегопаде и порывистом ветре

Мокрый снег будет налипать на проводах и деревьях, на дорогах ожидаются снежный накат и гололедица. Сила ветра составит 8−13 метров в секунду с порывами до 15−20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит −3, +2 градуса с похолоданием к вечеру до −3, −8 градусов. Во время метели видимость на дорогах может снизиться до 500 метров и меньше.