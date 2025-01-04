Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Башкирии предупредили о сильном снегопаде и порывистом ветре

Специалисты Башгидрометцентра сообщили, что 5 января в республике ожидаются обильные осадки — мокрый снег и сильные снегопады на востоке Башкирии, местами метель.

Сейчас в Ричмонде: -3° 4 м/с 50% 760 мм рт. ст. +2°
Источник: Агентство «Москва»

Мокрый снег будет налипать на проводах и деревьях, на дорогах ожидаются снежный накат и гололедица. Сила ветра составит 8−13 метров в секунду с порывами до 15−20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит −3, +2 градуса с похолоданием к вечеру до −3, −8 градусов. Во время метели видимость на дорогах может снизиться до 500 метров и меньше.

В Уфе ожидается облачная погода с мокрым снегом. На дорогах ожидается гололед и снежный накат. Ветер может усиливаться до 15−20 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 0,+2, а днем −2, −4 градуса.