Январь устраивает челябинцам каждодневные барические качели

Так, утром 1 января барометры показывали 729 мм при норме 743 мм, через 24 часа было уже 736 мм, в восемь утра 3 января столбики скользнули до 728 мм, а 4 января поднялись до 738 мм.
По информации синоптиков, в ближайшие сутки давление вновь понизится — до 732 мм.
В воскресенье, 5 января, Южный Урал останется под влиянием теплого сектора циклонического вихря. Ожидается облачная с прояснениями и аномально теплая погода. Местами вероятны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, временами — с дождем, днем в горах — умеренные. В отдельных районах образуются гололедные явления, днем кое-где — метели. Ветер юго-западный, южный 6−11 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днем — 17 м/с. Температура воздуха 5 января ночью от минус 4 до плюс 1, при прояснении — до 9 ниже нуля, днем от минус 1 до плюс 4, в горах и низинах — до минус 5.
Непосредственно в Челябинске завтра преимущественно без осадков, ночью минус 1−3, днем плюс 1−3. Ветер южный 6−11 м/с, завтра днем порывы до 14 м/с.
Перепады давления способны вызвать слабость, тошноту, головную боль, повышение артериального давления и учащение приступов стенокардии. Следует выполнять все рекомендации лечащего врача, избегать интенсивных физических нагрузок, стрессов.