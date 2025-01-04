Январь устраивает челябинцам каждодневные барические качели

В воскресенье, 5 января, Южный Урал останется под влиянием теплого сектора циклонического вихря. Ожидается облачная с прояснениями и аномально теплая погода. Местами вероятны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, временами — с дождем, днем в горах — умеренные. В отдельных районах образуются гололедные явления, днем кое-где — метели. Ветер юго-западный, южный 6−11 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днем — 17 м/с. Температура воздуха 5 января ночью от минус 4 до плюс 1, при прояснении — до 9 ниже нуля, днем от минус 1 до плюс 4, в горах и низинах — до минус 5.