Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Январь устраивает челябинцам каждодневные барические качели

Январь 2025 года устраивает метеозависимым жителям Челябинска испытание каждодневными перепадами атмосферного давления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: unsplash.com

Так, утром 1 января барометры показывали 729 мм при норме 743 мм, через 24 часа было уже 736 мм, в восемь утра 3 января столбики скользнули до 728 мм, а 4 января поднялись до 738 мм.

По информации синоптиков, в ближайшие сутки давление вновь понизится — до 732 мм.

В воскресенье, 5 января, Южный Урал останется под влиянием теплого сектора циклонического вихря. Ожидается облачная с прояснениями и аномально теплая погода. Местами вероятны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, временами — с дождем, днем в горах — умеренные. В отдельных районах образуются гололедные явления, днем кое-где — метели. Ветер юго-западный, южный 6−11 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днем — 17 м/с. Температура воздуха 5 января ночью от минус 4 до плюс 1, при прояснении — до 9 ниже нуля, днем от минус 1 до плюс 4, в горах и низинах — до минус 5.

Непосредственно в Челябинске завтра преимущественно без осадков, ночью минус 1−3, днем плюс 1−3. Ветер южный 6−11 м/с, завтра днем порывы до 14 м/с.

Перепады давления способны вызвать слабость, тошноту, головную боль, повышение артериального давления и учащение приступов стенокардии. Следует выполнять все рекомендации лечащего врача, избегать интенсивных физических нагрузок, стрессов.