«Начинает что-то хрустеть»: Травматолог рассказал Life.ru, что нужно делать при переломах

По его словам, до 90 лет примерно каждая четвёртая женщина и каждый восьмой мужчина становятся жертвами перелома верхнего отдела бедра. Эти травмы требуют сложного и дорогостоящего лечения, что связано с использованием современных металлоконструкций и эндопротезов. Кроме того, отметил специалист, с возрастом организм человека претерпевает изменения. Это приводит к снижению способности организма удерживать кальций в костной ткани.