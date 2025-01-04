«Начинает что-то хрустеть»: Травматолог рассказал Life.ru, что нужно делать при переломах

С возрастом риск переломов возрастает, в значительной степени из-за гормональной перестройки, которая приводит к разрежению костной ткани. Также это связано с нарушением питания. Кроме того, высокий риск переломов связан с сопутствующими заболеваниями. Всё приводит к ослаблению костной ткани и нарушению координации.
Николай Кондырев.
Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета.
По его словам, до 90 лет примерно каждая четвёртая женщина и каждый восьмой мужчина становятся жертвами перелома верхнего отдела бедра. Эти травмы требуют сложного и дорогостоящего лечения, что связано с использованием современных металлоконструкций и эндопротезов. Кроме того, отметил специалист, с возрастом организм человека претерпевает изменения. Это приводит к снижению способности организма удерживать кальций в костной ткани.
Если перелом всё-таки произошёл, крайне важно немедленно зафиксировать повреждённую конечность. Это поможет уменьшить болевой синдром и предотвратить образование отёка. В противном случае, продолжил врач, обломки костей могут соприкасаться друг с другом, что вызовет сильную боль и может привести к дальнейшим осложнениям, в том числе к развитию болевого синдрома, известного как алгия (болевой лейкоз).
«Также опасен и сильный отёк после травмы — длительным и выраженным болевым синдромом. В ряде случаев он может быть проявлением так называемого компартмент-синдрома: давление внутри оболочек мышц становится выше жизненно необходимого. Это может приводить к тяжёлым последствиям», — объяснил ассистент кафедры.
При переломе, особенно если он не является явным, могут возникать различные симптомы, которые могут указывать на повреждение. Хруст или щелчки в области травмы, по словам эксперта, могут быть связаны с движением костных обломков или повреждением суставов.
«Обычный человек на улице в ряде случаев сможет определить вид перелома. Например, на его глазах бабушка упала, не может встать, и у нога повернута наружу. Наверное, он подумает о переломе верхнего отдела бедра. Простые вещи описать можно. Но, пытаясь помочь, можно доиграться и превратить вывих в перелом», — заключил медик.
Ранее Life.ru рассказал, что в России в новогодние праздники также часто можно получить перелом. По статистике травма обычно появляется у мужчин, но необычная. Сильная половина населения страны часто приезжает в больницу с переломом полового члена. Комбинация алкогольного опьянения и страстной партнёрши иногда заканчивается для мужчин не лучшим образом.