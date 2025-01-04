Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура: челябинке умышленно занизили пособие по безработице

Центр занятости трижды отказывался принимать справки о доходах и назначил минимальную выплату.

Источник: Комсомольская правда

Центр занятости назначил жительнице Челябинска минимальное пособие по безработице, упорно отказываясь принимать справки о среднем заработке с предыдущего места работы. Женщина трижды приносила необходимые документы и получала отказы — то форма документа не соответствует, то содержание.

В итоге женщине насчитали минимальный размер пособия 1853 рубля. Не разгуляешься… В ситуацию вмешалась прокуратура и внесла руководителю главного управления Центра занятости Челябинска представление об устранении нарушений.

— По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Женщине произведен перерасчет пособия, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура