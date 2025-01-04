Прокуратура: челябинке умышленно занизили пособие по безработице

Центр занятости назначил жительнице Челябинска минимальное пособие по безработице, упорно отказываясь принимать справки о среднем заработке с предыдущего места работы. Женщина трижды приносила необходимые документы и получала отказы — то форма документа не соответствует, то содержание.
В итоге женщине насчитали минимальный размер пособия 1853 рубля. Не разгуляешься… В ситуацию вмешалась прокуратура и внесла руководителю главного управления Центра занятости Челябинска представление об устранении нарушений.
— По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Женщине произведен перерасчет пособия, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.