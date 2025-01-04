Завтра на Башкирию обрушится непогода

Погода ухудшится и в башкирской столице Уфе. О метели и усилении ветра до 20 метров в секунду отдельно предупредили и в городском Управлении гражданской защиты. По данным ведомства, температура воздуха грядущей ночью и днем составит 0, +2° с понижением к вечеру до −2,-4°.