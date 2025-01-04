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Завтра на Башкирию обрушится непогода

МЧС Башкирии предупредило о метели и шквалистом ветре до 20 метров в секунду.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 5 января ожидается шквалистое усиление ветра — порывы достигнут 15−20 метров в секунду. Об этом предупредило региональное МЧС.

— Местами по республике ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, метель, по востоку сильный снег, на отдельных участках автодорог ухудшение видимости в снеге, метели 500 м и менее, — передали в экстренном ведомстве.

Погода ухудшится и в башкирской столице Уфе. О метели и усилении ветра до 20 метров в секунду отдельно предупредили и в городском Управлении гражданской защиты. По данным ведомства, температура воздуха грядущей ночью и днем составит 0, +2° с понижением к вечеру до −2,-4°.

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