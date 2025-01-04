Guardian: взорвавший Tesla и въехавший в толпу в Новом Орлеане служили вместе

Мэттью Ливельсбергер, взорвавший Tesla Cybertruck у отеля Трампа, служил в спецназе и был отставным американским военным. Перед взрывом он покончил с собой и оставил записку — он назвал свой акт «тревожным звонком». Выяснилось, что Ливельсбергер служил на одной базе с Шамсуддином Джаббаром, который в тот же день въехал в толпу в Новом Орлеане. Что двигало военным и связаны ли два теракта — в материале «Газеты.Ru».