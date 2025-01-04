За сутки девять пожаров произошло в Иркутской области

В Иркутской области за последние сутки зарегистрировали девять пожаров. О причинах их появления не сообщалось. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, также за прошедшие 24 часа не произошло чрезвычайных ситуаций.
— На водных объектах зарегистрировано одно происшествие, — поделились в ведомстве.
Новые ледовые переправы в регионе не открывались в минувшие сутки. Пожарных-спасателей привлекали для устранения последствий трех ДТП.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жуткий пожар в поселке Новая Разводная под Иркутском унес жизни мужчины и женщины.