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За сутки девять пожаров произошло в Иркутской области

МЧС: чрезвычайной ситуации не произошло.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за последние сутки зарегистрировали девять пожаров. О причинах их появления не сообщалось. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, также за прошедшие 24 часа не произошло чрезвычайных ситуаций.

— На водных объектах зарегистрировано одно происшествие, — поделились в ведомстве.

Новые ледовые переправы в регионе не открывались в минувшие сутки. Пожарных-спасателей привлекали для устранения последствий трех ДТП.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жуткий пожар в поселке Новая Разводная под Иркутском унес жизни мужчины и женщины.