Жителей Ростовской области предупреждают о наступлении холодов с 5 января.

Об этом сообщили эксперты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
5 января прогнозируются осадки: дождь, который сменится мокрым снегом, а также образование гололеда на дорогах. Возможно скопление мокрого снега на проводах. Ночью температура воздуха составит от −1 до −6 градусов, а в периоды прояснений может опуститься до −8 градусов. Днем столбик термометра покажет от −3 до +2 градусов.
На следующий день, 6 января осадки прекратятся. Однако ночью температура воздуха достигнет отметки от −2 до −7 градусов, а при прояснениях может упасть до −10 градусов. Днем ожидается потепление до −3…+2 градусов.
В этот период водителям и пешеходам рекомендуется проявлять повышенную осторожность. Во избежание дорожно-транспортных происшествий.