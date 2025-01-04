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Жителей Ростовской области предупреждают о наступлении холодов с 5 января

Жителей Ростовской области предупреждают о наступлении холодов с 5 января.

Сейчас в Ричмонде: -6° 4 м/с 62% 761 мм рт. ст. +2°

Об этом сообщили эксперты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

5 января прогнозируются осадки: дождь, который сменится мокрым снегом, а также образование гололеда на дорогах. Возможно скопление мокрого снега на проводах. Ночью температура воздуха составит от −1 до −6 градусов, а в периоды прояснений может опуститься до −8 градусов. Днем столбик термометра покажет от −3 до +2 градусов.

На следующий день, 6 января осадки прекратятся. Однако ночью температура воздуха достигнет отметки от −2 до −7 градусов, а при прояснениях может упасть до −10 градусов. Днем ожидается потепление до −3…+2 градусов.

В этот период водителям и пешеходам рекомендуется проявлять повышенную осторожность. Во избежание дорожно-транспортных происшествий.