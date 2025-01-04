Жителей Ростовской области предупреждают о наступлении холодов с 5 января.

5 января прогнозируются осадки: дождь, который сменится мокрым снегом, а также образование гололеда на дорогах. Возможно скопление мокрого снега на проводах. Ночью температура воздуха составит от −1 до −6 градусов, а в периоды прояснений может опуститься до −8 градусов. Днем столбик термометра покажет от −3 до +2 градусов.