Популярный российский молочный шоколад запрещен к продаже в Беларуси

В Беларуси запретили продавать российский шоколад популярного бренда. Сладость включили в реестр опасной продукции Госстандарт.
Так, под запрет попал пористый молочный шоколад «Победа вкуса» от российской кондитерской фабрики «Победа», которая находится в Москве.
Полной информации о выявленных нарушениях Госстандарт не сообщил, указав, что с 11 января начнут действовать запреты на реализацию, ввоз и обращение этого шоколада.
Кроме того, с этой даты прекратят действие документы об оценке соответствия. Весь товар изымут из обращения.
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