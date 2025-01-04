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Популярный российский молочный шоколад запрещен к продаже в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный молочный шоколад.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать российский шоколад популярного бренда. Сладость включили в реестр опасной продукции Госстандарт.

Так, под запрет попал пористый молочный шоколад «Победа вкуса» от российской кондитерской фабрики «Победа», которая находится в Москве.

Полной информации о выявленных нарушениях Госстандарт не сообщил, указав, что с 11 января начнут действовать запреты на реализацию, ввоз и обращение этого шоколада.

Кроме того, с этой даты прекратят действие документы об оценке соответствия. Весь товар изымут из обращения.

Ранее Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярную гречневую крупу «Фермер» из России.

Тем временем Совмин ввел запрет на продажу пиротехники в Беларуси.

Еще власти Германии упростили процедуру оформления виз для белорусов.