Туристы вылетели из Египта в Екатеринбург после экстренной посадки

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», который был вынужден экстренно сесть в Шарм-эль-Шейхе из-за отказа двигателя, вылетели в Екатеринбург. Полет осуществляется на резервном судне. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
— Резервное воздушное судно с 236 пассажирами на борту отправлено в Екатеринбург из аэропорта Шарм-эль-Шейха в 11:37 местного времени. Прибытие в Кольцово ожидается в 20:20, — рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Напомним, что инцидент произошел 3 января. Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Шарм-эль-Шейха сразу после взлета. Судно направлялось в Екатеринбург. Причиной экстренной посадки стал отказавший двигатель.
— При выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх-Екатеринбург в наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1, — рассказали в компании.