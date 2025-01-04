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Туристы вылетели из Египта в Екатеринбург после экстренной посадки

Резервный борт «Уральских авиалиний» вылетел из Египта в Екатеринбург.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», который был вынужден экстренно сесть в Шарм-эль-Шейхе из-за отказа двигателя, вылетели в Екатеринбург. Полет осуществляется на резервном судне. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

— Резервное воздушное судно с 236 пассажирами на борту отправлено в Екатеринбург из аэропорта Шарм-эль-Шейха в 11:37 местного времени. Прибытие в Кольцово ожидается в 20:20, — рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Напомним, что инцидент произошел 3 января. Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Шарм-эль-Шейха сразу после взлета. Судно направлялось в Екатеринбург. Причиной экстренной посадки стал отказавший двигатель.

— При выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх-Екатеринбург в наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1, — рассказали в компании.