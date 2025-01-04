Туристы вылетели из Египта в Екатеринбург после экстренной посадки

— Резервное воздушное судно с 236 пассажирами на борту отправлено в Екатеринбург из аэропорта Шарм-эль-Шейха в 11:37 местного времени. Прибытие в Кольцово ожидается в 20:20, — рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».