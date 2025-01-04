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Работа общественного транспорта в Ростове на Рождество: Уехать после службы домой можно будет до глубокой ночи

В Рождество общественный транспорт будет работать в Ростове до 3 часов утра.

Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону готовится встретить Рождество Христово. В важный для православных христиан праздник многие горожане отправятся в храмы, чтобы попасть на службу. По информации властей донской столицы, работа общественного транспорта в Ростове на Рождество традиционно будет продлена до глубокой ночи.

— По традиции во всех 56 храмах Ростова-на-Дону в ночь на вторник, 7 января, пройдут праздничные богослужения — Литургия с Всенощной. Главная рождественская служба состоится в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, — рассказал в своем блоге глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, работа общественного транспорта в рождественскую ночь будет продлена до трех часов утра.

— Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. В помощь правоохранительным органам заступят наряды казачьей и народной дружин, — добавил глава.