Работа общественного транспорта в Ростове на Рождество: Уехать после службы домой можно будет до глубокой ночи

Ростов-на-Дону готовится встретить Рождество Христово. В важный для православных христиан праздник многие горожане отправятся в храмы, чтобы попасть на службу. По информации властей донской столицы, работа общественного транспорта в Ростове на Рождество традиционно будет продлена до глубокой ночи.