Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Доем салаты, даже прошлогодние». В Беларуси продают услугу доедания салатов

Белорус предлагает за 10 рублей съесть чужие салаты с новогоднего стола.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси появились «доедатели салатов» пишет blizko.by.

Услуги доесть остатки новогодних салатов за деньги люди публикуют на площадках бесплатных объявлений. Оказать актуальные услуги белорусам, которые сами не справились с запасами праздничных блюд, авторы объявлений предлагают не бесплатно.

Причем услуга доесть новогодние салаты предлагалась среди белорусов и в прошлом году, авторы говорили, что готовы съесть «даже и прошлогодние, если сил ваших больше нет это есть».

Сейчас ресурс нашел некоего Дмитрия из Гомеля, который в объявлении предложил доесть остатки салатов после нового года. За свою услугу мужчина хотел 10 белорусских рублей.