«Доем салаты, даже прошлогодние». В Беларуси продают услугу доедания салатов

В Беларуси появились «доедатели салатов» пишет blizko.by.
Услуги доесть остатки новогодних салатов за деньги люди публикуют на площадках бесплатных объявлений. Оказать актуальные услуги белорусам, которые сами не справились с запасами праздничных блюд, авторы объявлений предлагают не бесплатно.
Причем услуга доесть новогодние салаты предлагалась среди белорусов и в прошлом году, авторы говорили, что готовы съесть «даже и прошлогодние, если сил ваших больше нет это есть».
Сейчас ресурс нашел некоего Дмитрия из Гомеля, который в объявлении предложил доесть остатки салатов после нового года. За свою услугу мужчина хотел 10 белорусских рублей.