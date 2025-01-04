Остановили после боя курантов: в ГАИ рассказали о первом пьяном водителе, задержанном в 2025 году

В Башкирии первым пьяным водителем 2025 года стала 49-летняя женщина из города Салавата. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник местной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
По данным дорожной полиции, инспектор ДПС остановил нарушительницу едва ли не после боя курантов. Случилось это на улице Космонавтов. Сотрудник заметил, что женщина неуверенно управляла своей Kia Picanto.
-В ходе разговора от местной жительницы исходил запах горячительных напитков. Её освидетельствование показало наличие 0.181 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, — передали в ГАИ. — Как оказалась, она с мужем ехала домой, употребив спиртное в гостях.
В отношении женщины составили административный протокол, а ее автомобиль поместили на спецстоянку.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.