Минобороны пообещало ответ на попытки ВСУ ударить ракетами ATACMS по Белгородчине

Как рассказали в ведомстве, в пятницу, 3 января, с территории Украины была предпринята попытка удара по Белгородской области с применением ракет ATACMS. Все ракеты были сбиты российскими зенитными ракетными комплексами С-400 и «Панцирь-СМ».
«На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры», — подчеркнули в Минобороны.
Напомним, что за сутки ВС РФ смогли уничтожить восемь оперативно-тактических ракет ATACMS. Кроме того, были сбиты и перехвачены 72 украинских дрона самолётного типа.