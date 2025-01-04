В Японии умерла старейшая жительница Земли

Томико Итоока была признана старейшей жительницей Земли и самой старой из живущих в мире людей в сентябре 2024 года. В тот момент ей исполнилось 116 лет и 116 дней. До нее старейшим человеком на Земле считалась испанка Мария Браньяс Морера. Она умерла в августе 2024-го в возрасте 117 лет и 169 дней.