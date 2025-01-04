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В Ростове власти выкупили для автодороги на Театральном спуске три из 70 участков

Из 70 участков для строительства дороги на Театральном спуске, выкуплены лишь три.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону власти выкупили в муниципальную собственность три участка из 70 планируемых для строительства автодороги на Театральном спуске. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию донской столицы. Такая ситуация сложилась в конце 2024 года.

Выкуп всех этих участков и расположенных на них объектов недвижимости в зоне строительства новой дороги обойдется в 509 миллионов рублей. Эти средства администрация города планирует получить из областного бюджета, сообщают в издании.

Напомним, что проектная документация для строительства автодороги на Театральном спуске уже разработана. Более того, получено положительное заключение государственной экспертизы и проверки достоверности применения сметных нормативов.

Добавим, впервые об этом проекте заговорили после крупнейшего в истории современного Ростова-на-Дону пожара, когда в 2017 году здесь выгорели несколько кварталов. В планах городских властей была автодорога, прогулочная зона, канатная дорога, соединяющая Театральную площадь с левым берегом Дона. При этом в администрации заверили, что жилищного строительства в пределах Театрального спуска больше вестись не будет.