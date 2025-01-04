В Ростове власти выкупили для автодороги на Театральном спуске три из 70 участков

Добавим, впервые об этом проекте заговорили после крупнейшего в истории современного Ростова-на-Дону пожара, когда в 2017 году здесь выгорели несколько кварталов. В планах городских властей была автодорога, прогулочная зона, канатная дорога, соединяющая Театральную площадь с левым берегом Дона. При этом в администрации заверили, что жилищного строительства в пределах Театрального спуска больше вестись не будет.