«Слабая метель и легкое ощущение зимы». Синоптик Рябов сказал о погоде на 4 — 5 января и перед Рождеством

В воскресенье, 5 января, погодой «займутся» очередные малоактивные атмосферные фронты, а также воздушные массы арктического происхождения. Снова будет облачно, пойдет кратковременный снег. Порывистый ветер в течение суток будет западного и юго-западного направлений, ночью на востоке страны поднимется сильный ветер и будет слабая метель. В ночные часы температуры будут опускаться до от −3 до −9 градусов, днем будет максимум от 0 на юго-западе, а по северу-востоку — мороз до −6.