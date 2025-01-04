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«Слабая метель и легкое ощущение зимы». Синоптик Рябов сказал о погоде на 4 — 5 января и перед Рождеством

Белорусский синоптик Рябов сказал о погоде перед Рождеством с 4 по 6 января.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал, стоит ли белорусам ждать рождественские морозы, сообщили на ОНТ.

В Беларусь арктический воздух принес похолодание и легкое ощущение зимы. В субботу, 4 января, погода будет зависеть от малоактивного атмосферного фронта, который придет с северо-запада Европы. Вместе с ним на территории республики начнет поступать прохладная неустойчивая, влажная воздушная масса. Почти по всей Беларуси выпадет кратковременный снег, к вечеру в некоторых районах похолодает до −7 градусов.

В воскресенье, 5 января, погодой «займутся» очередные малоактивные атмосферные фронты, а также воздушные массы арктического происхождения. Снова будет облачно, пойдет кратковременный снег. Порывистый ветер в течение суток будет западного и юго-западного направлений, ночью на востоке страны поднимется сильный ветер и будет слабая метель. В ночные часы температуры будут опускаться до от −3 до −9 градусов, днем будет максимум от 0 на юго-западе, а по северу-востоку — мороз до −6.

В понедельник, 6 января, в Беларусь начнет поступать более теплый воздух, снова будут постепенно повышаться температуры. Термометры покажут от −4 по северо-востоку до +4 по западу республики. Ожидается мокрый снег, а утром и днем — мокрый снег с дождем. Ветер будет южной четверти с порывами.

Также белорус предлагает за 10 рублей съесть чужие салаты с новогоднего стола.

И популярный российский молочный шоколад запрещен к продаже в Беларуси.