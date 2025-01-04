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В Уфе из-за Рождества на 13 часов перекроют пять улиц и один проезд

Мэрия Уфы предупредила о перекрытии улиц.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе из-за празднования Рождества на 13 часов перекроют пять улиц и один проезд. Об этом предупредили в мэрии.

Как пояснили в администрации, с 19:00 6 января до 8:00 следующего дня будет перекрыт проезд вдоль дома № 32 по Баязита Бикбая, а также частино улицы:

— Маяковского (от Архитектурной до Калинина).

— Бехтерева (от пересечения с Менделеева до дома 1/1 по Менделеева).

— Кирова (от Айской до Ветошникова).

— Амурская и Крестьянская вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.

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