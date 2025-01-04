Умер актер Станислав Дубков

В 1999 году стал одним из инициаторов создания товарищества-объединения театров кукол Сибирского региона в рамках МАСС. Лауреат премии А. Т. Варжало «За достижение в области искусства театра кукол» Омского областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» (2006), награжден продюсерской премией международного фестиваля «КУКART» (Санкт-Петербург) «За создание уникальной инфраструктуры театра кукол» (2006); победитель X всероссийского конкурса «Менеджер года-2006» в номинации «Культура» (2007); лауреат премии Губернатора Омской области за вклад в развитие культуры и искусства им. Н. Чонишвили за создание оригинального культурного объекта «Зал для самых маленьких» (2012), награжден медалью «За высокие достижения» (2016).