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Синоптики раскрыли, что обещает погода в Иркутске 5 января

−5 градусов и снег обещают в Иркутске 5 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Снежный и теплый день, как из сказки сулят синоптики жителям областного центра 5 января. По прогнозам Иркутского Гидрометцентра, ночью осадков не ожидается, а вот утром и днем будет пробрасывать снег.

— Ночью ветер юго-восточный 3−8 м/с. Днем западный, северо-западный 5−10 м/с, температура ночью −13…-15, днем −5…-7 градусов, — поделились метеорологи.

Что касается погоды в остальных частях региона, то будет облачно, пройдет снег. В северных районах обещают морозы до −30 градусов, в остальных же до −22 в ночное время. Днем потеплеет до −3…-5 градусов. Скорость ветра составит 5−10 м\с. Иногда порывы будут достигать 13 м\с.