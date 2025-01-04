Синоптики раскрыли, что обещает погода в Иркутске 5 января

Снежный и теплый день, как из сказки сулят синоптики жителям областного центра 5 января. По прогнозам Иркутского Гидрометцентра, ночью осадков не ожидается, а вот утром и днем будет пробрасывать снег.
— Ночью ветер юго-восточный 3−8 м/с. Днем западный, северо-западный 5−10 м/с, температура ночью −13…-15, днем −5…-7 градусов, — поделились метеорологи.
Что касается погоды в остальных частях региона, то будет облачно, пройдет снег. В северных районах обещают морозы до −30 градусов, в остальных же до −22 в ночное время. Днем потеплеет до −3…-5 градусов. Скорость ветра составит 5−10 м\с. Иногда порывы будут достигать 13 м\с.