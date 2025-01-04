Синоптики раскрыли, что обещает погода в Иркутске 5 января

Что касается погоды в остальных частях региона, то будет облачно, пройдет снег. В северных районах обещают морозы до −30 градусов, в остальных же до −22 в ночное время. Днем потеплеет до −3…-5 градусов. Скорость ветра составит 5−10 м\с. Иногда порывы будут достигать 13 м\с.