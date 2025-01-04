Что смотрят на Новый год в разных странах мира: 10 популярных фильмов праздников

Новый год ассоциируется с уютной атмосферой, украшенной ёлкой, вкусными блюдами и, конечно же, праздничным кино. В России мы не представляем праздника без «Иронии судьбы» или «Карнавальной ночи». А какие фильмы сопровождают наступление Нового года в других странах?
«Ужин на одного» (1963) — Германия.
Этот 18-минутный скетч — настоящая новогодняя реликвия для немцев. С 1963-го его показывают каждый Новый год, и это, кажется, никогда не надоест. В центре сюжета — пожилая аристократка, которая устраивает ужин для давно ушедших друзей. Их роли исполняет её преданный слуга, переодеваясь и изображая каждого гостя. Это одновременно смешная и трогательная история, которая наполняет сердца зрителей теплотой.
«Маленький лорд» (1996) — Германия.
Этот британский фильм хоть и не новогодний, но, по сути, стал традицией в Германии. История мальчика, который открывает для себя мир доброты и обретает новую семью, напоминает зрителям о самых важных ценностях — любви, дружбе и надежде.
«Квартира» (1960) — США.
Легендарная романтическая комедия о клерке, который одалживает свою квартиру коллегам для тайных встреч, а затем сам оказывается втянутым в трогательную и запутанную историю любви. Этот фильм напоминает «Иронию судьбы» своим лёгким юмором и атмосферой праздника, хоть и рассказывает совсем другую историю.
«Когда Гарри встретил Салли» (1989) — США.
История, которую американцы часто пересматривают именно на Новый год. Двое друзей, которых судьба на протяжении 12 лет сводила и разводила, наконец осознают, что созданы друг для друга. Тёплая, жизнеутверждающая комедия с трогательным финалом.
Старая голливудская классика — США.
Американцы также любят пересматривать фильмы 40-х и 50-х годов, такие как мюзикл «Праздничная гостиница» с Бингом Кросби или комедии с Чарли Чаплином. Эти фильмы создают атмосферу уюта и ностальгии.
«С Новым годом!» (1973) — Италия.
Комедия о грабителе, который выходит из тюрьмы как раз под Новый год, чтобы отыскать свою любовь и разрулить проблемы с бывшими подельниками. Здесь есть всё: романтика, юмор и лёгкий налёт итальянской драмы.
Цикл фильмов про Фантоцци.
Герой этих фильмов, неуклюжий бухгалтер, постоянно попадает в абсурдные и смешные ситуации. Благодаря своей беззлобной атмосфере и праздничным эпизодам смотреть кино про Фантоцци стало новогодней традицией для многих итальянских семей.
«8 женщин» (2002) — Франция.
Французская традиция транслировать эту чёрную комедию с участием восьми актрис мирового уровня на Новый год может показаться странной. Сюжет рассказывает о расследовании убийства в доме, полном секретов. Хотя с праздниками его мало что связывает, фильм давно стал частью новогоднего эфира.
«Грязный Пэр-Ноэль» (2003) — Франция.
Более праздничный вариант — это комедия о мошеннике, решившем притвориться французским Дедом Морозом. Картина полна абсурдного юмора и неожиданностей, что делает её идеальной для праздника.
«С тобой этот мир радостнее» (1982) — Чехия.
Лучшая чешская комедия, по мнению местных зрителей. Три друга отправляются в горы с детьми, чтобы провести каникулы. Их планы на отдых идут наперекосяк, что приводит ко множеству смешных ситуаций.
Классические сказки.
Хотя сказка «Три орешка для Золушки» больше не занимает лидирующие позиции в Чехии, она всё ещё остаётся популярной. Удивительно, но чаще всего под Новый год чехи смотрят «Морозко» — культовую советскую сказку, которую в Чехии по-прежнему обожают.
Праздничные картины — часть нашей культуры и наших традиций, которые мы передаём из поколения в поколение. Выбор фильмов в разных странах показывает, как много общего у людей по всему миру. Ведь независимо от языка и сюжета, мы ищем в этих историях теплоту, радость и веру в лучшее. Может, в этом году стоит разнообразить свои традиции? Включите «Ужин на одного» или «Квартиру» и ощутите, как Новый год объединяет мир через кино.
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