Что смотрят на Новый год в разных странах мира: 10 популярных фильмов праздников

Праздничные картины — часть нашей культуры и наших традиций, которые мы передаём из поколения в поколение. Выбор фильмов в разных странах показывает, как много общего у людей по всему миру. Ведь независимо от языка и сюжета, мы ищем в этих историях теплоту, радость и веру в лучшее. Может, в этом году стоит разнообразить свои традиции? Включите «Ужин на одного» или «Квартиру» и ощутите, как Новый год объединяет мир через кино.