В Госдуме рассказали, какие строения подпадают под действие дачной амнистии в 2025 году

В Государственной думе рассказали о том, какие строения могут быть зарегистрированы в рамках программы дачной амнистии в 2025 году. Как отметил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, под действие амнистии подпадают только капитальные строения. Такие объекты невозможно переместить без значительного ущерба их назначению.
Депутат напомнил, что дачная амнистия была продлена до 1 марта 2031 года. Это позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить право собственности на объекты недвижимости, расположенные на их земельных участках.
Добавим, что 9 ноября 2024 года вступил в силу закон, который упрощает процедуру государственной регистрации права собственности на ряд объектов капитального строительства. Так, для регистрации в рамках дачной амнистии, в том числе в 2025 году, строения должны быть капитальными, то есть иметь прочную связь с землей, при которой перемещение объекта невозможно без значительного ущерба его назначению. Некапитальные строения регистрации не требуют.
Объекты могут находиться на участках для индивидуального жилищного строительства, в садоводческих товариществах и на землях личных подсобных хозяйств.
Для упрощенного порядка регистрации необходимо соблюдение следующих условий:
— постройки должны быть учтены в государственном или техническом реестре домовладения до 1 января 2013 года;
— должны быть капитальными строениями и не должны быть признаны самовольными и подлежащими сносу;
— у владельца должно быть право собственности на земельный участок.
Для регистрации потребуются документы на землю, технический план постройки от кадастрового инженера (на основании технических паспортов или оценочной документации) и оплата государственной пошлины.