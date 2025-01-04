В Госдуме рассказали, какие строения подпадают под действие дачной амнистии в 2025 году

Добавим, что 9 ноября 2024 года вступил в силу закон, который упрощает процедуру государственной регистрации права собственности на ряд объектов капитального строительства. Так, для регистрации в рамках дачной амнистии, в том числе в 2025 году, строения должны быть капитальными, то есть иметь прочную связь с землей, при которой перемещение объекта невозможно без значительного ущерба его назначению. Некапитальные строения регистрации не требуют.