Всего за время специальной военной операции (СВО) противник потерял более 47 810 военнослужащих, 267 танков, 205 боевых машин пехоты, 147 бронетранспортёров, 1 418 боевых бронированных машин, 1 370 автомобилей, 341 артиллерийское орудие. Кроме того, Вооружённые силы Украины лишились 42 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, и 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.