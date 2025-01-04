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«ЛизаАлерт» в Башкирии: в декабре троих пропавших жителей нашли мертвыми

В Башкирии за декабрь 2024 года нашли живыми 77 пропавших жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в декабре прошлого года поиски троих пропавших человек закончились трагедией — они были найдены мертвыми. Об этом рассказали волонтеры регионального отряда «ЛизаАлерт».

По данным добровольцев, в первый месяц зимы в республике пришли заявки о пропаже 95 человек, 77 из них были найдены живыми. Поиски еще 12 жителей ведутся до сих пор.

— Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, — передали в «ЛизаАлерт».

Еще три заявки о пропаже не получили подтверждение, добавили волонтеры.

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