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ГАИ сказала водителям о нулевой видимости из-за метели с песком под Солигорском

Белорусские водители столкнулись с нулевой видимостью из-за метели и бури с песком под Солигорском.

Источник: Комсомольская правда

В Солигорском районе наблюдается сильная метель с песчаной бурей, сообщили в УВД Миноблисполкома.

В милиции белорусских водителей предупредили о минимальной видимости около нуля.

— Внимание, водители, под Солигорском нулевая видимость на дорогах, — прокомментировали в УВД.

Такую ситуацию фиксируют на 120 — 122 километрах трассы Р-23, направлением Минск-Микашевичи ближе к Солигорску. На этом участке поднялась метель, а порывистый ветер спровоцировал песчаную бурю.

Из-за нулевой видимости к данному участку автодороги приблизили наряды ГАИ. Водителей призвали быть осторожными и учитывать, что на дороге недостаточная видимость.

В милиции напомнили, что ограниченная видимость требует от водителей езды с включенным ближним светом фар, соблюдения безопасной дистанции, отказа от резких маневров и предельной внимательности. Также все в авто должны быть обязательно пристегнуты.

Еще синоптик Рябов рассказал о погоде на 4 — 5 января и перед Рождеством: «Слабая метель и легкое ощущение зимы».

Тем временем власти Германии упростили процедуру оформления виз для белорусов.