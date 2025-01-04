ГАИ сказала водителям о нулевой видимости из-за метели с песком под Солигорском

В Солигорском районе наблюдается сильная метель с песчаной бурей, сообщили в УВД Миноблисполкома.
В милиции белорусских водителей предупредили о минимальной видимости около нуля.
— Внимание, водители, под Солигорском нулевая видимость на дорогах, — прокомментировали в УВД.
Такую ситуацию фиксируют на 120 — 122 километрах трассы Р-23, направлением Минск-Микашевичи ближе к Солигорску. На этом участке поднялась метель, а порывистый ветер спровоцировал песчаную бурю.
Из-за нулевой видимости к данному участку автодороги приблизили наряды ГАИ. Водителей призвали быть осторожными и учитывать, что на дороге недостаточная видимость.
В милиции напомнили, что ограниченная видимость требует от водителей езды с включенным ближним светом фар, соблюдения безопасной дистанции, отказа от резких маневров и предельной внимательности. Также все в авто должны быть обязательно пристегнуты.
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