Актёр и экс-директор театра «Арлекин» Станислав Дубков умер в 72 года

«Светлая память прекрасному человеку. Прощание будет проходить в Театре “Арлекин” 9 января с 12.00 до 13.00», — написали в телеграм-канале министерства.
Спектакли театра неоднократно удостаивались различных наград под руководством Станислава Марковича, который с 1996 по 2018 год был директором «Арлекина». Кроме того, именно благодаря активной деятельности Дубкова театр получил новое здание в 2005 году. По его инициативе в «Арлекине» появился Международный фестиваль. Дубков является заслуженным работником культуры РФ, награждён медалью «За высокие достижения». Его также отметили почётным знаком «За достижения в культуре», премией А. Т. Варжало «За вклад в развитие искусства кукольного театра», продюсерской премией международного фестиваля «КУКART».
В январе не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Московского Художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ) Генриэтты Ромодины. Она умерла в возрасте 93 лет. Уход артистки назвали утратой для всего театрального мира.