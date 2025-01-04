Актёр и экс-директор театра «Арлекин» Станислав Дубков умер в 72 года

Спектакли театра неоднократно удостаивались различных наград под руководством Станислава Марковича, который с 1996 по 2018 год был директором «Арлекина». Кроме того, именно благодаря активной деятельности Дубкова театр получил новое здание в 2005 году. По его инициативе в «Арлекине» появился Международный фестиваль. Дубков является заслуженным работником культуры РФ, награждён медалью «За высокие достижения». Его также отметили почётным знаком «За достижения в культуре», премией А. Т. Варжало «За вклад в развитие искусства кукольного театра», продюсерской премией международного фестиваля «КУКART».