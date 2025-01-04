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«Салават Юлаев» на домашнем льду уступил «Сибири» 1:4

СЮ уступил «Сибири» в первом матче 2025 года.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 4 января, «Салават Юлаев» в первой игре 2025 года на домашнем льду уступил «Сибири» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Поражение оказалось разгромным — 1:4.

В первом периоде была забита одна шайба — хозяева открыли счет на 14-й минуте благодаря броску Евгения Сорокина. Во второй отрезке гости вырвались вперед: на 26-й минуте отличился Тэйлор Бек, на 30-й — Владимир Бутузов. В средине заключительной части матча «Сибирь» увеличила преимущество, доведя счет до разгромного: дубль в течение двух минут оформил Сергей Широков.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2).

Голы:

1:0 (13:21) — Евгений Сорокин;

1:1 (25:17) — Тэйлор Бек;

1:2 (29:38) — Владимир Бутузов;

1:3 (49:10) — Сергей Широков;

1:4 (50:48) — Сергей Широков.

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