«Салават Юлаев» на домашнем льду уступил «Сибири» 1:4

В первом периоде была забита одна шайба — хозяева открыли счет на 14-й минуте благодаря броску Евгения Сорокина. Во второй отрезке гости вырвались вперед: на 26-й минуте отличился Тэйлор Бек, на 30-й — Владимир Бутузов. В средине заключительной части матча «Сибирь» увеличила преимущество, доведя счет до разгромного: дубль в течение двух минут оформил Сергей Широков.