В Британии предупредили об угрозе затопления крупнейших мировых нефтяных портов

Уровень воды может повыситься уже в 2070 году, говорится в прогнозе Международной инициативы по климату криосферы. Это произойдёт в том случае, если ледяные щиты разрушатся, а выбросы углекислого газа не будут ограничены. Кроме того, существует ещё более серьёзный исход. Вода может подняться на три метра в начале 2100-х годов.