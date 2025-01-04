«Продолжим терять территорию»: Экс-комбриг ВСУ заявил об угрозе обвала фронта

«Если ничего не изменится, то в лучшем случае мы продолжим тактически терять территорию, в худшем — мы начнём терять территорию оперативно. Тактически — 20 км, оперативно — 100 км, а стратегически — 500 км», — цитирует экс-комбрига ВСУ издание «Страна.ua».
Кроме того, бывший высокопоставленный военный раскритиковал командование ВСУ за бездарность. Он подчеркнул, что после 2022 года украинские войска потеряли лучший боевой потенциал мотивированных патриотических граждан, пришедших в армию.
Ранее Зеленский получил шокирующие данные с фронта. Ему сообщили об огромном количестве погибших и дезертировавших. Кстати, за минувшие сутки ВСУ лишились более 540 военных и четырёх танков в курском приграничье. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и месту сборки дронов ВСУ.