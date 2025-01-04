«Продолжим терять территорию»: Экс-комбриг ВСУ заявил об угрозе обвала фронта

Ранее Зеленский получил шокирующие данные с фронта. Ему сообщили об огромном количестве погибших и дезертировавших. Кстати, за минувшие сутки ВСУ лишились более 540 военных и четырёх танков в курском приграничье. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и месту сборки дронов ВСУ.