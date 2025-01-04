В Ростове-на-Дону за год картофель подорожал почти в два раза

По данным ведомства, если в декабре 2023 года килограмм корнеплода в среднем можно было купить за 29 рублей 18 копеек, то спустя год цена поднялась до 57 рублей 68 копеек. Дороже всего картошка в последний месяц 2024-го обходилась ростовчанам — 59 рублей за кг, а дешевле — в городе Миллерово — 51 рубль 36 копеек. То есть, по данным Ростовстата, средняя цена килограмма картофеля в регионе подорожала почти в два раза — на 97,7 процента.