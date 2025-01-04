В Ростове-на-Дону за год картофель подорожал почти в два раза

В Ростовской области средняя цена за килограмм картофеля за год выросла почти в два раза. Об этом сообщается в исследовании Ростовстата.
По данным ведомства, если в декабре 2023 года килограмм корнеплода в среднем можно было купить за 29 рублей 18 копеек, то спустя год цена поднялась до 57 рублей 68 копеек. Дороже всего картошка в последний месяц 2024-го обходилась ростовчанам — 59 рублей за кг, а дешевле — в городе Миллерово — 51 рубль 36 копеек. То есть, по данным Ростовстата, средняя цена килограмма картофеля в регионе подорожала почти в два раза — на 97,7 процента.
Выросли в цене и другие овощи. Например, репчатый лук «подрос» с 33 рублей 60 копеек до 49 рэ, морковь прибавила 7 рублей и теперь стоит 47, а белокочанная капуста стала дороже почти в полтора раза — цена выросла с 33 до 48 рублей.