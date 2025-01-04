Госрегулирование вейпов может быть введено в Беларуси

В документе приведена информация официального импортера вейпов, что свыше 75% одноразовых электронных сигарет импортируют в страну нелегально, и реализуют без акцизов. Оборот составляет 26 тысяч штук в год. В итоге из-за «черного» рынка недополученная сумма акцизов только одноразовых вейпов и жидкостей для них превышает 130 миллионов рублей каждый год.