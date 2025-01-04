Госрегулирование вейпов может быть введено в Беларуси

Государственное регулирование оборота вейпов и электронных сигарет может быть введено в Беларуси. Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения на Правовом форуме.
В частности, документ определяет нормы оборота электронных сигарет и жидкостей к ним. Отмечается, что оборот табачных изделий в стране регулируется согласно национальному законодательству, а вот нетабачные системы курения и жидкости к ним, в том числе другие «расходники», ввозят в Беларусь нелегально.
В документе приведена информация официального импортера вейпов, что свыше 75% одноразовых электронных сигарет импортируют в страну нелегально, и реализуют без акцизов. Оборот составляет 26 тысяч штук в год. В итоге из-за «черного» рынка недополученная сумма акцизов только одноразовых вейпов и жидкостей для них превышает 130 миллионов рублей каждый год.
В обосновании к проекту закона предложено президенту Беларуси предоставить полномочия установить особенности правового регулирования отношений в сфере оборота электронных сигарет и жидкостей.
А в законопроекте о вейпах предложено взять в качестве основы норму из «табачных» законов, согласно которой существует исключительное право государства на осуществление импорта табачного сырья и табачных изделий. Так, предложено включить в эту «табачную» норму акцизы для вейпов и жидкостей к ним.
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