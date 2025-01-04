На реке Синара возвели город снеговиков

Дети и взрослые массово лепят снеговиков и арт-объекты из снега на реке Синара. В группе «Снежинск. События» в популярной социальной сети местные жители размещают снимки снежных скульптур и отмечают, что 3 января войдет в историю города как День снеговика. На льду возведено уже более ста снежных фигур. «Какая фантазия у взрослых и детей!» — пишет один из участников группы.