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Выдающийся дирижер Владимир Попов скончался в Петербурге

Худрук и главный дирижер Русского Концертного Оркестра Санкт-Петербурга Владимир Попов скончался на 80-м году жизни, сообщает пресс-служба комитета по культуре 4 января.

Оркестр под его руководством стал одним из лучших в России, исполняя как классику, так и современные произведения. В комитете выразили соболезнования родным, близким и коллегам музыканта.

Попов родился 26 июня 1945 года. Окончил Ленинградскую консерваторию по специальности баян и Новосибирскую консерваторию по специальности оперно-симфоническое дирижирование.

С конца 1960 по 1970-е годы преподавал в Новосибирске, Владивостоке, Астрахани. В 1978 году он получил должность худрука и главного дирижера Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева.

Перед созданием Русского Концертного Оркестра в 1991 году он работал дирижером Театра оперы и балета в петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что известный джазовый продюсер, директор нескольких тематических фестивалей Алексей Кривский скончался в Петербурге 2 января. У музыканта не выдержало сердце.