Выдающийся дирижер Владимир Попов скончался в Петербурге

Оркестр под его руководством стал одним из лучших в России, исполняя как классику, так и современные произведения. В комитете выразили соболезнования родным, близким и коллегам музыканта.
Попов родился 26 июня 1945 года. Окончил Ленинградскую консерваторию по специальности баян и Новосибирскую консерваторию по специальности оперно-симфоническое дирижирование.
С конца 1960 по 1970-е годы преподавал в Новосибирске, Владивостоке, Астрахани. В 1978 году он получил должность худрука и главного дирижера Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева.
Перед созданием Русского Концертного Оркестра в 1991 году он работал дирижером Театра оперы и балета в петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что известный джазовый продюсер, директор нескольких тематических фестивалей Алексей Кривский скончался в Петербурге 2 января. У музыканта не выдержало сердце.