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В Челябинске задержали рейсы самолетов в Москву и Ереван

Об этом сообщает онлайн-табло челябинского аэропорта.

Источник: Pchela.News

Самолет в столицу, который следует рейсом №У6 609 авиакомпании Ural Airlines, должен был вылететь в 5:50, а отправится в 20:30. Рейс авиакомпании Red Wings в Ереван был назначен на 17.00, но потом время вылета перенесли на 23:10.

Как ранее писал «МК-Челябинск», в Магнитогорске госкорпорация «ВЭБ» построит новый терминал площадью более 6 тысяч квадратных метров. Это будет трехэтажное здание. Его строительство планируют завершить в 2026 году.

Также будут обновлены воздушные гавани в Салехарде, Омске, Краснодаре, Горно-Алтайске, Архызе. На эти цели направят 376 миллиардов рублей.