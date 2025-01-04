В Челябинске задержали рейсы самолетов в Москву и Ереван

Самолет в столицу, который следует рейсом №У6 609 авиакомпании Ural Airlines, должен был вылететь в 5:50, а отправится в 20:30. Рейс авиакомпании Red Wings в Ереван был назначен на 17.00, но потом время вылета перенесли на 23:10.