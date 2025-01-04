Отключение света в Ростове-на-Дону 9 — 13 января 2025: публикуем полный список адресов

Тысячи ростовчан останутся без электроэнергии на следующей неделе, с 9 по 13 января. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей организации «Донэнерго». Отключения будет плановыми и связаны с ремонтными работами на объектах электрического хозяйства города.
Так, в первые два рабочих дня 2025 года — четверг и пятницу, 9 и 10 января, временное прекращение подачи электроэнергии запланировано на улице Таганрогской. Оба дня с 9:00 до 16:00 без света останутся жильцы домов под номерами 116А, 116 Г, 116/5, 116/6, 118/2.
В пятницу, 10 января, без электричества придется коротать время жителям Западного. Так, с 9:00 до 12:00 электрочайник не получится согреть на улице Жмайлова, 17, 17/1, 19, 19/1, а также по проспекту Стачки, 212, 216, 218, 222А, 214. В этот же день после обеда, с 13:00 до 15:00, без света останутся те же дома по улице Жмайлова, продолжатся работы и по проспекту Стачки, 212, 216, 218.
В понедельник, 13 января, подачу электроэнергии также временно прекратят в Советском районе Ростова-на-Дону. С 9:00 до 12:00 отключение ожидается по улице Еременко, 50/2 и 48, а также по улице Зорге, 37/1, 39, 39/1 и 41/46. После часового перерыва, с 13:00 и до 15:00 свет снова отключат в тех же домах и еще в нескольких рядом, а именно — по улице Еременко, 50/2, 50/3 и 48, также по улице Зорге, 37/1, 39, 39/1, 41/46 и 41а.