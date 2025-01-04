Отключение света в Ростове-на-Дону 9 — 13 января 2025: публикуем полный список адресов

В понедельник, 13 января, подачу электроэнергии также временно прекратят в Советском районе Ростова-на-Дону. С 9:00 до 12:00 отключение ожидается по улице Еременко, 50/2 и 48, а также по улице Зорге, 37/1, 39, 39/1 и 41/46. После часового перерыва, с 13:00 и до 15:00 свет снова отключат в тех же домах и еще в нескольких рядом, а именно — по улице Еременко, 50/2, 50/3 и 48, также по улице Зорге, 37/1, 39, 39/1, 41/46 и 41а.