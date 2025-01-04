Музыкант Иван Вабищевич добавлен в экстремистский список на сайте МВД Беларуси

В Беларуси в экстремистский список включили музыканта Ивана Вабищевича, информирует сайт МВД.
Так, имя музыканта Ивана Вабищевича внесли в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности.
Так называемый экстремистский список представляет собой перечень физических, юридических лиц и организаций, которые причастны к экстремистской деятельности. Документ размещен на сайте МВД Беларуси.
Указано, что Иван Вабищевич, 1980 года рождения, внесен перечень, так как в законную силу вступил приговор суда Партизанского района Минска.
Ранее мы писали, что музыкант Иван Вабищевич был приговорен в Минске к 2,5 года ограничения свободы.