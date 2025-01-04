Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Музыкант Иван Вабищевич добавлен в экстремистский список на сайте МВД Беларуси

Музыканта Ивана Вабищевича включили в экстремистский список.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в экстремистский список включили музыканта Ивана Вабищевича, информирует сайт МВД.

Так, имя музыканта Ивана Вабищевича внесли в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности.

Так называемый экстремистский список представляет собой перечень физических, юридических лиц и организаций, которые причастны к экстремистской деятельности. Документ размещен на сайте МВД Беларуси.

Указано, что Иван Вабищевич, 1980 года рождения, внесен перечень, так как в законную силу вступил приговор суда Партизанского района Минска.

Ранее мы писали, что музыкант Иван Вабищевич был приговорен в Минске к 2,5 года ограничения свободы.