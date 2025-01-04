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Разин заявил, что артистов, исполнивших песни Шатунова в новогоднюю ночь, ждут иски

Продюсер Андрей Разин не оценил концерт на канале «Россия 1», который был посвящён 50-летию Юрия Шатунова. Он заявил, что всех звёзд, которые незаконно использовали произведения «Ласкового мая» ждут суды и серьёзные штрафы.

Источник: Life.ru

«Всех, кто принимал участие и незаконно использовал произведения “Ласкового мая”, невзирая на их имена, ждут суды и очень серьёзные штрафы, и не в России, а в той стране, где права зарегистрированы на государственном уровне», — написал продюсер в своём телеграм-канале.

Кроме того, Разин поделился сообщениями своих поклонников, которые также не впечатлились концертом, и обвинили тележурналиста Андрея Малахова в том, что он переврал всю историю.

Ранее бывший продюсер группы «Ласковый май» подал иск в суд к Российскому авторскому обществу из-за песни «Розовый вечер». По словам Разина, именно он написал к песне аранжировку, а композитор Сергей Кузнецов якобы только помогал. Продюсер также отметил, что товарный знак «Ласковый май» зарегистрирован за ним в США. Кроме того, он имеет патент на бренд «Юрий Шатунов» согласно контракту с самим певцом от 2013 года.