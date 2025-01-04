Разин заявил, что артистов, исполнивших песни Шатунова в новогоднюю ночь, ждут иски

Ранее бывший продюсер группы «Ласковый май» подал иск в суд к Российскому авторскому обществу из-за песни «Розовый вечер». По словам Разина, именно он написал к песне аранжировку, а композитор Сергей Кузнецов якобы только помогал. Продюсер также отметил, что товарный знак «Ласковый май» зарегистрирован за ним в США. Кроме того, он имеет патент на бренд «Юрий Шатунов» согласно контракту с самим певцом от 2013 года.