Россиянка выиграла 147 млн рублей в лотерею, спонтанно купив билет на почте

Победительница лотереи решила не раскрывать свою личность, однако поделилась, что приобрела лотерейный билет спонтанно. Ранее её семья всегда принимала участие в новогоднем розыгрыше, но этот год стал особенным. После вычета налогов жительница Ханты-Мансийска получит на свой счёт 116 миллионов рублей. Куда именно она вложит эту крупную сумму, пока ещё не решила.