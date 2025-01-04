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Россиянка выиграла 147 млн рублей в лотерею, спонтанно купив билет на почте

Жительница посёлка в ХМАО выиграла 147 миллионов рублей в лотерею. Поход на почту для обычной домохозяйки стал настоящим праздником.

«Ей (победительницей. — Прим. Life.ru) оказалась домохозяйка Ольга из небольшого посёлка, которая купила счастливый билет в отделении Почты России по настоянию супруга», — сообщает РИА «Новости».

Победительница лотереи решила не раскрывать свою личность, однако поделилась, что приобрела лотерейный билет спонтанно. Ранее её семья всегда принимала участие в новогоднем розыгрыше, но этот год стал особенным. После вычета налогов жительница Ханты-Мансийска получит на свой счёт 116 миллионов рублей. Куда именно она вложит эту крупную сумму, пока ещё не решила.

Ранее Life.ru рассказал, что ещё один россиянин сорвал свой счастливый билет в лотерею. Житель Сахалина выиграл один миллиард рублей на Новый год. С этой суммы мужчине необходимо также заплатить налог. В итоге победитель сможет забрать 781 миллион рублей.