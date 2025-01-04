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Белорусский врач сказала, как предотвратить ЛОР-инфекции зимой

Оториноларинголог сказала белорусам, как не заболеть ЛОР-инфекциями зимой.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач- оториноларинголог Дарья Дробыш о том, как можно предотвратить ЛОР-инфекции зимой, рассказала в эфире СТВ.

Эксперт обратили внимание на то, что простуды, отиты, синуситы и другие заболевания горла, носа и ушей зимой больше распространены из-за переохлаждений. Но профилактика способствует предотвращению возможных осложнений и сохранению здоровья.

Врач отметила, что важную роль в профилактике ЛОР-заболеваний играет укрепление иммунитета за счет сбалансированного питания с включением в рацион сезонных овощей и фруктов. Также необходимо спать не менее 7−8 часов в сутки. Уделять время физической активности, помнить о гигиене, чтобы избавлять от бактерий, мыть руки и регулярно тщательно чистить зубы. А для профилактики вирусных инфекций использовать спиртовые антисептики.

Также нужна нормальная влажность воздуха — около 40−60%, дома и на работе. Полезно промывать нос солевыми растворами.

Важно одеваться по сезону, носить теплые куртки и головные уборы, чтобы уши были защищены. А, чтобы снизить контакт с больными респираторными инфекциями, защищать дыхательные пути маски.

— Профилактика и своевременные меры лечения играют ключевую и поддерживающую роль в здоровье ЛОР-органов, — подытожила доктор Дробыш.

Тем временем белорус предлагает за 10 рублей съесть чужие салаты с новогоднего стола.