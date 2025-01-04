Белорусский врач сказала, как предотвратить ЛОР-инфекции зимой

Врач отметила, что важную роль в профилактике ЛОР-заболеваний играет укрепление иммунитета за счет сбалансированного питания с включением в рацион сезонных овощей и фруктов. Также необходимо спать не менее 7−8 часов в сутки. Уделять время физической активности, помнить о гигиене, чтобы избавлять от бактерий, мыть руки и регулярно тщательно чистить зубы. А для профилактики вирусных инфекций использовать спиртовые антисептики.