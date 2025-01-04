«На рейс зарегистрированы 63 пассажира»: самолет из Уфы задержали на 10 часов

В Уфе по технической причине на десять часов задержали авиарейс в Ханты-Мансийск. Самолет должен был отправиться 4 января в 14:55 по местному времени, однако вылет пришлось отложить до 1:00 5 января. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.