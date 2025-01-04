Заслуженный артист России Зотов внезапно умер за два дня до спектакля

Внезапная утрата Зотова стала большой потерей для театра. Но отменять или переносить спектакль «Други игрищ и забав» не стали, его сыграют в память об Александре Борисовиче. Свой творческий путь он начал в 1970 году с Московского молодёжного театра-студии «На Красной Пресне». Артист также стоял у истоков создания театра «Около дома Станиславского», где сыграл десятки ролей в спектаклях, которые прославили театр в России и за рубежом. С 2021 года он служил в Театре Гоголя.