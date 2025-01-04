Совмин изменил порядок госзакупок лекарств и медизделий

Правительство Беларуси урегулировало порядок госзакупок медицинских изделий, лекарств и лечебного питания. Это регламентирует постановление Совмина (№ 1034 от 27 декабря 2024-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
Так, документ наделяет госорганы правом на формирование перечней таких товаров и минимальных значений примерной стоимости, годовой потребности в них. А если будут превышения, госзакупки будут проводиться заказчиками с привлечением организатора. В качестве организаторов указаны «Белмедтехника» и ее дочерние предприятия, если приобретаются медицинские изделия или запасные части к ним. Если нужно закупить лекарства или лечебное питание, то это уже — «Белфармация» и региональные «Фармации». А белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр будет задействован в случаях госзакупок техсредств социальной реабилитации, кроме изделий, произведенных данным предприятием.
В дальнейшем закупки осуществляются согласно порядку, установленному законодательством о госзакупках. При этом учитываются особенности, указанные в постановлении. Например, предусмотрены случаи, когда заказчик может проводить закупки, не привлекая организатора. Также отмечены сроки проведения процедуры на очередной финансовый год и т.д.
Еще утверждено положение, в котором содержится порядок составления расчета размера вознаграждения организатора по договору комиссии и перечень медтехники, для ремонта которой закупки работ или услуг, запасных частей и расходных материалов могут быть осуществлены через процедуры закупки из одного источника.
Вступившее в силу с 1 января постановление правительства будет действовать по 31 декабря 2026-го.
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