Совмин изменил порядок госзакупок лекарств и медизделий

Так, документ наделяет госорганы правом на формирование перечней таких товаров и минимальных значений примерной стоимости, годовой потребности в них. А если будут превышения, госзакупки будут проводиться заказчиками с привлечением организатора. В качестве организаторов указаны «Белмедтехника» и ее дочерние предприятия, если приобретаются медицинские изделия или запасные части к ним. Если нужно закупить лекарства или лечебное питание, то это уже — «Белфармация» и региональные «Фармации». А белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр будет задействован в случаях госзакупок техсредств социальной реабилитации, кроме изделий, произведенных данным предприятием.