Новый водный маршрут на «Метеорах» из Таганрога в Азов запустят в 2025 году

В Ростовской области планируется запуск новых экскурсионных маршрутов для туристов, которые будут прибывать в Азов на «Метеорах» из Таганрога и Ейска. Об этом сообщает газета «Приазовье» со ссылкой на заведующую городским туристическим отделом администрации Азова Оксану Кочевную. Издание уточняет, что специалисты занимаются разработкой маршрутов для гостей, над программой работают аттестованные гиды-экскурсоводы. Причем предпочтение отдается экскурсиям, которые можно провести близ городского причала.