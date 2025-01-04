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Новый водный маршрут на «Метеорах» из Таганрога в Азов запустят в 2025 году

В Ростовской области запустят новый водный экскурсионный маршрут для туристов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области планируется запуск новых экскурсионных маршрутов для туристов, которые будут прибывать в Азов на «Метеорах» из Таганрога и Ейска. Об этом сообщает газета «Приазовье» со ссылкой на заведующую городским туристическим отделом администрации Азова Оксану Кочевную. Издание уточняет, что специалисты занимаются разработкой маршрутов для гостей, над программой работают аттестованные гиды-экскурсоводы. Причем предпочтение отдается экскурсиям, которые можно провести близ городского причала.

— Мы работаем над маршрутами и подбираем локации, а затем выясним их стоимость. Гостей встретят опытные гиды, расскажут об истории этих мест, проводят к валам Азовской крепости, гошпитальному саду и пороховому погребу с доступом к Генуэзской стене. В экскурсионную программу войдет и визит в ресторан-музей, — приводит издание слова специалиста.

Также уточняется, что первыми новые маршруты испытают горожане, причем бесплатно до установления цены.