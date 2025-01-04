В Башкирии в ДТП с Dawoo Nexia и ВАЗ-2109 пострадали несколько человек

Сегодня, 4 января, на заледеневшей автодороге между селом Ира и городом Мелеуз вблизи Кумертау произошло ДТП с пострадавшими. Одного из них пришлось вытаскивать из машины спасателям.
Как рассказали в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, на трассе столкнулись Daewoo Nexia и вазовская «девятка».
— Прибывшая до этого на место бригада скорой медицинской помощи уже оказывала помощь пострадавшим, но в Daewoo Nexia оставался мужчина. Спасатели деблокировали его и передали сотрудникам медицинской службы, — передали в экстренной службе.
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