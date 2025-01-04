Погода на Рождество в Ростове-на-Дону: Заморозки до −4 и ветер прогнозируют синоптики в ночь на 7 января

— Ночью и утром местами осядет туман, вероятна изморозь, а на дорогах будет гололедица. Юго-восточный ветер ночью разовьет скорость 3 — 8 метров в секунду, а днем до 6 — 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от 0 до −5, а по востоку опустятся до −9 градусов, днем же ожидается плюсовая температура — от 0 до +5, а по югу региона — до +8.