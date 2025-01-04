Погода на Рождество в Ростове-на-Дону: Заморозки до −4 и ветер прогнозируют синоптики в ночь на 7 января

Погода на Рождество в Ростове-на-Дону и Ростовской области не должна поразить жителей катаклизмами. Судя по прогнозу синоптиков Ростовского гидрометцентра, и температура, и скорость ветра будут вполне привычными для начала января на Дону.
— В Ростове-на-Дону 7 января ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-восточный: ночью со скоростью 3 — 8 метров в секунду, а днем усилится до 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от −2 до −4 градусов, а днем от +2 до +4, — прокомментировали донские синоптики.
В Ростовской области ситуация сложится похожая. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду в основном без существенных осадков. Лишь в ночь на 7 января по северу региона может пройти небольшой снег.
— Ночью и утром местами осядет туман, вероятна изморозь, а на дорогах будет гололедица. Юго-восточный ветер ночью разовьет скорость 3 — 8 метров в секунду, а днем до 6 — 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от 0 до −5, а по востоку опустятся до −9 градусов, днем же ожидается плюсовая температура — от 0 до +5, а по югу региона — до +8.