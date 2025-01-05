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Каждый пятый автомобиль не проходит техосмотр в Беларуси

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Станции диагностики выявляют порядка 20% транспортных средств, состояние которых не соответствует установленным требованиям, сообщил директор «Белтехосмотра» Юрий Ленчевский.

Источник: Sputnik.by

По его словам, система государственного технического осмотра в Беларуси оценивает транспортное средство с позиций обеспечения активной, пассивной, послеаварийной и экологической безопасности.

Как показывает статистика, самые частые нарушения касаются тормозной системы — 42%. Более 20% неисправностей приходится на внешние световые приборы, 6% — на проблемы с двигателем.

«Также нередки случаи выявления несоответствий в отношении состояния рулевого управления и недостаточной комплектации транспортного средства».

рассказал Ленчевский в интервью, опубликованном на сайте «Белтехосмотра».

Он уточнил, что 82% транспортных средств проходят техосмотр с первого раза. Директор предприятия также назвал самые распространенные нарушения, выявляемые в электромобилях, гибридах и мотоциклах. В «электричках» 43% случаев неисправностей приходятся на внешние световые приборы, в гибридах — 55% случаев приходятся на тормозную систему, 47% — на внешние световые приборы, а у мотоциклов — 75% случаев приходятся на внешние световые приборы, 25% — на двигатель.

Кроме того, Ленчевский озвучил статистику, сколько было проведено проверок транспортных средств в Беларуси за неполный 2024 год.

«За 11 месяцев текущего года диагностическими станциями проведено более 1,5 млн проверок технического состояния транспортных средств. В среднем за рабочий день сотрудниками диагностической станции осуществляется 30 проверок».

отметил он.

Всего за январь-ноябрь прошлого года было выдано чуть более 1,4 млн «дозволов». В ближайшее время появится статистика за декабрь.