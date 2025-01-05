Каждый пятый автомобиль не проходит техосмотр в Беларуси

Он уточнил, что 82% транспортных средств проходят техосмотр с первого раза. Директор предприятия также назвал самые распространенные нарушения, выявляемые в электромобилях, гибридах и мотоциклах. В «электричках» 43% случаев неисправностей приходятся на внешние световые приборы, в гибридах — 55% случаев приходятся на тормозную систему, 47% — на внешние световые приборы, а у мотоциклов — 75% случаев приходятся на внешние световые приборы, 25% — на двигатель.