Каждый пятый автомобиль не проходит техосмотр в Беларуси

По его словам, система государственного технического осмотра в Беларуси оценивает транспортное средство с позиций обеспечения активной, пассивной, послеаварийной и экологической безопасности.
Как показывает статистика, самые частые нарушения касаются тормозной системы — 42%. Более 20% неисправностей приходится на внешние световые приборы, 6% — на проблемы с двигателем.
«Также нередки случаи выявления несоответствий в отношении состояния рулевого управления и недостаточной комплектации транспортного средства».
Он уточнил, что 82% транспортных средств проходят техосмотр с первого раза. Директор предприятия также назвал самые распространенные нарушения, выявляемые в электромобилях, гибридах и мотоциклах. В «электричках» 43% случаев неисправностей приходятся на внешние световые приборы, в гибридах — 55% случаев приходятся на тормозную систему, 47% — на внешние световые приборы, а у мотоциклов — 75% случаев приходятся на внешние световые приборы, 25% — на двигатель.
Кроме того, Ленчевский озвучил статистику, сколько было проведено проверок транспортных средств в Беларуси за неполный 2024 год.
«За 11 месяцев текущего года диагностическими станциями проведено более 1,5 млн проверок технического состояния транспортных средств. В среднем за рабочий день сотрудниками диагностической станции осуществляется 30 проверок».
Всего за январь-ноябрь прошлого года было выдано чуть более 1,4 млн «дозволов». В ближайшее время появится статистика за декабрь.