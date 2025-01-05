На Башкирию обрушится непогода

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что в ближайшие сутки в Башкирии ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, метель, порывы ветра 15−20 м/с. По востоку прогнозируется сильный снег, на отдельных участках автодорог ухудшение видимости в снеге, метели 500 м и менее.
По прогнозу Башгидромета, 5 января будет облачная погода. Ночью небольшой мокрый снег, местами до умеренного, днем мокрый снег, переходящий в снег, по востоку сильный снег.
Местами метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Температура воздуха ночью и днем −3, +2°, с понижением к вечеру до −3, −8°. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в снеге, метели 500 м и менее.