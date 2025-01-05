На Башкирию обрушится непогода

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что в ближайшие сутки в Башкирии ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, метель, порывы ветра 15−20 м/с. По востоку прогнозируется сильный снег, на отдельных участках автодорог ухудшение видимости в снеге, метели 500 м и менее.