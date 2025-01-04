Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Львам из парка «Земля прайда» подарили необычные «игрушки»

В Московской области львам из парка «Земля прайда» сделали необычный сюрприз, подарив им ёлки. Хищники быстро нашли применение хвойным красавицам: некоторые из них попытались попробовать ель на зуб, другие использовали деревья в качестве лежанки. А самые креативные даже расчесали свою гриву о лапы деревьев. Видео с довольными животными было опубликовано в телеграм-канале парка.

Подарок пришёлся по вкусу всем хищникам. Видео © Telegram / «Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА».

«Наш львиный прайд тоже получил свою партию ёлочек и сразу нашёл им применение», — поделились в телеграм-канале парка.

Ранее сообщалось, что посетители Московского зоопарка в рамках специальной акции с 3 по 9 января смогут впервые увидеть краснокнижную малайскую медведицу Машу. Москвичи и гости столицы получат возможность своими глазами взглянуть на редчайшее животное в павильоне, куда можно будет войти на 10 минут.