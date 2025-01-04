Львам из парка «Земля прайда» подарили необычные «игрушки»

Подарок пришёлся по вкусу всем хищникам. Видео © Telegram / «Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА».
«Наш львиный прайд тоже получил свою партию ёлочек и сразу нашёл им применение», — поделились в телеграм-канале парка.
Ранее сообщалось, что посетители Московского зоопарка в рамках специальной акции с 3 по 9 января смогут впервые увидеть краснокнижную малайскую медведицу Машу. Москвичи и гости столицы получат возможность своими глазами взглянуть на редчайшее животное в павильоне, куда можно будет войти на 10 минут.